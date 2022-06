Diebe stehlen Tresor aus dem Klostergasthof

Am Pfingstmontag wurde im Roggenburger Klostergasthof eingebrochen. Die bislang Unbekannten klauten Bargeld und einen Tresor.

Unbekannte sind in den Roggenburger Klostergasthof eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täterinnen oder Täter am frühen Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte in der Klosterstraße. Dafür hebelten sie eine Terrassentür sowie Bürotüren im Innenraum auf und durchsuchten den Gasthof und das angrenzende Bildungszentrum nach Wertgegenständen.

Die Diebe verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Zudem entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich und einen kleinen Tresor. Die ersten Ermittlungen führten die Polizeiinspektion Weißenhorn und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Nun hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07309/96550 entgegengenommen. (AZ)