Eine alte Telefonzelle informiert über den Roggenburger Gewerbeverband

Der Gewerbeverband Gern e. V. hat eine ausrangierte Telefonzelle zur Infobox umgestaltet. Vorerst hat sie ihren Platz in der Ortsmitte von Roggenburg.

Die Infobox des Roggenburger Gewerbeverbands Gern e. V. steht nun an ihrer ersten Station. Mitglieder des Vereins haben die ausrangierte Telefonzelle der Telekom mit dem Verbandslogo samt eigens entworfenem Design versehen und dem Häuschen ein maßgeschneidertes Innenleben verpasst. Die vom Schleebucher Helfer Werner Mayer angefertigten Holzfächer bieten Platz für jede Menge Infomaterial wie Flyer und Werbebroschüren, mit denen sich die Verbandsmitglieder präsentieren.

Die Telefonzelle wurde eigens von Berlin nach Roggenburg verfrachtet

Die Idee zur Werbe-Telefonzelle haben die Mitglieder schon seit der Gründung des Vereins verfolgt, wie Miriam Luppold-Simon, Michael Blum und Stephan Einfalt vom Gewerbeverband berichten. Das Telefonhäuschen, in der Zeit der Mobiltelefone eine Rarität, wurde eigens von Berlin nach Roggenburg verfrachtet, um künftig für die Gewerbetreibenden aus der Klostergemeinde und Umgebung zu werben. Zunächst bleibt die Infobox, wie die Vereinsmitglieder die Zelle getauft haben, vor der Bäckerei Hörmann in der Roggenburger Ortsmitte stehen. Mit der Zeit wird sie an andere Orte versetzt und kann auch zu Veranstaltungen transportiert werden.

Platz bietet die Zelle auch für besondere Aktionen, wie zum Beispiel die Post fürs Christkind, die Roggenburger Kinder bis 15. Dezember in den eigenen Briefkasten einwerfen können. Bezuschusst wurde die Anschaffung der Zelle übrigens aus dem staatlichen Förderproramm ILE, das die Entwicklung ländlicher Regionen fördert.