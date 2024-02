Gemeinderat lehnt Anbaupläne eines Betriebs in Roggenburg ab

Der Roggenburger Gemeinderat diskutiert über das Baugesuch eines örtlichen Unternehmens. Größe und Art des geplanten Gebäudes sind dabei nicht das Problem.

Ein Betrieb in Roggenburg möchte eine Lagerhalle als Anbau an das Nachbargebäude errichten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung jedoch abgelehnt. „Größe und Art des Gebäudes sind nicht das Problem“, resümierte Bürgermeister Mathias Stölzle. Es gehe vielmehr um die im Bebauungsplan festgesetzte offene Bauweise und die Art der Dacheindeckung.

Grundsätzlich ist das Bauwerk nach Angaben der Verwaltung sowohl hinsichtlich seiner Größe her als auch der geplanten Nutzung zulässig. Der Bauort befinde sich in einem im Bebauungsplan festgesetzten Mischgebiet. Die Unterschriften aus der Nachbarschaft in den Bauantragsunterlagen liegen vor. „Der Bauwerber will mehrere Abweichungen vom Bebauungsplan“, sagte Dieter Kohlmann vom Bauamt in der Sitzung. Sowohl für Fragen der Dachneigung als auch der Wandhöhe wurden denn auch Befreiungen erteilt.

Die Gemeindeverwaltung sieht die geplante Bauweise und die Bedachung kritisch

Zum Thema offene Bauweise heißt es in der Sitzungsvorlage: „Der Zusammenbau des Gebäudes mit dem Nachbarn widerspricht der im Bebauungsplan festgesetzten offenen Bauweise.“ Es entstehe dadurch eine „ungeordnete Dachlandschaft bestehend aus einem Satteldach und drei in verschiedene Richtungen geneigte Pultdächer.“ Was die Dacheindeckung anbelangt, möchte der Bauwerber sogenannte Sandwichpaneele verwenden. Dies jedoch, schreibt die Verwaltung, „ist bislang nur bei untergeordneten Gebäuden, die verfahrensfrei erstellt wurden, vorhanden.“

Am Ende einer Diskussion im Gremium fragte der Bürgermeister in die Runde: „Ist das Baugesuch genehmigungsfähig oder nicht?“ Den Antrag, dass dem Landratsamt die Prüfung hinsichtlich einer offenen Bauweise übertragen werden soll, lehnte das Gremium ab. Auch was die Bedachung angeht, muss sich der Bauwerber nach dem Willen des Gemeinderats an die Vorgaben des Bebauungsplans halten.

