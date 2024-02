Mercedesfahrerin rammt Auto und fährt davon

Eine Frau in einem weißen Auto baut in Roggenburg einen Unfall und kümmert sich nicht. Nun sucht die Polizei Zeugen für genauere Angaben.

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Roggenburger Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwoch gegen 10 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Mercedes rückwärts vom Parkplatz auf die Fahrbahn und stieß dabei gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Danach entfernte sich die bislang unbekannte Unfallverursacherin unerlaubt.

An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon 07309/9655-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)