Neuer Abt stellt sich den Freunden des Klosters Roggenburg vor

Pater Petrus-Adrian Lerchenmüller wurde zum Klostervorsteher von Windberg gewählt. Der Vorsitzende des Kloster-Freundeskreises in Roggenburg bleibt der bisherige.

Thorsten Freudenberger bleibt auch nach seinem Amtswechsel vom Landrat zum Landtagsabgeordneten Vorsitzender des Vereins der Freunde des Klosters Roggenburg. In dieser Funktion leitete Freudenberger die Jahreshauptversammlung 2023 im Refektorium der ehemaligen Reichsabtei. Anwesend war neben den Vorstandsmitgliedern auch der Vorsitzende des Kuratoriums des Vereins der Freunde des Klosters Roggenburg, der ehemalige Bundesminister Theo Waigel.

Höhepunkt der aktuellen Versammlung war die Vorstellung des neuen Abts von Windberg und damit auch von Roggenburg, Pater Petrus-Adrian Lerchenmüller. Der 46-Jährige war am Kirchweihsonntag, 15. Oktober, zum 48. Abt von Windberg gewählt worden. Seine Amtszeit beträgt zehn Jahre. „Die Freude über das Ereignis war groß“, berichtete Thorsten Freudenberger. Rund einen Monat später stand Abt Petrus-Adrian dem Gottesdienst in Roggenburg vor, mit dem die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Klosters Roggenburg eröffnet wurde.

Ein besonderes Jahr war 2023 auch für Frater Franziskus, der sich nach seiner Priesterweihe am 5. Mai 2023 nun Pater nennen darf. Viel Grund zur Freude hatte heuer auch Pater Roman Löschinger: Nicht nur, dass er seinen 60. Geburtstag feiern konnte, er durfte auch eine besondere Schenkung entgegennehmen. Der Schmetterlingssammler Klaus Heinze aus Illertissen vermachte dem Bildungszentrum eine bedeutende Sammlung von Nacht- und Tagfaltern aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und Biberach. Damit klärte Heinze seinen Nachlass. Vorsitzender Freudenberger dankte in diesem Zusammenhang auch Josef Kränzle für seine großzügige finanzielle Unterstützung über seine Stiftung.

Nicht stattfinden konnten in diesem Jahr die sonst alljährlichen Kirchen- und Orgelkonzerte. Die laufenden Sanierungen in der Klosterkirche und besonders an der großen Orgel verhinderten, was im nächsten Jahr wieder möglich sein soll. „Darauf freuen wir uns und werden voraussichtlich auch wieder eine Reise anbieten“, so der Vorsitzende Thorsten Freudenberger. (AZ)