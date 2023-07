Roggenburger strampeln sich ab für krebskranke Kinder

Beim zweiten Radeltag in Roggenburg haben sich die Teilnehmenden Ziele gesetzt - und die auch erreicht. Auch nächstes Jahr soll wieder gemeinsam geradelt werden.

Im vergangenen Jahr waren sie mit 150 Personen das größte Team beim Stadtradeln im Landkreis Neu-Ulm - dieses Jahr wollten die Roggenburger noch eines drauf setzen. Mit dem zweiten Roggenburger Radltag haben die Organisatoren aber auch noch andere Ziele erfolgt - und erreicht.

Die Idee zum Radltag hatten im vergangenen Jahr Michael Blum, Inhaber der Alten Roggenschenke, und Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher. Unter dem Motto „Gut alt werden“ ging es dabei zunächst darum, auch Seniorinnen und Senioren aufs Fahrrad zu bringen. Nach intensiven Vorplanungen entstand dabei aber eine generationenübergreifende Aktion. Gemeinsam radeln beim Roggenburger Radltag alle für einen guten Zweck - für die Deutsche Kinderkrebsstiftung (DKS). Eine ortsansässige Bank und ein Versicherungsbüro aus Weißenhorn halfen als Sponsoren dabei, sodass am Ende ein Betrag von rund 1500 Euro direkt an die DKS gespendet wurde. Mit dem Geld sollen über der DKS Aktionen für krebskranke Kinder und deren Angehörige unterstützt werden.

Dieses Jahr radelten 175 Menschen in Roggenburg mit

Und auch das Ziel, sich im Vergleich zum Vorjahr zu steigern, haben die Roggenburger locker erreicht: "In diesem Jahr waren über 175 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von fünf bis 87 Jahren am Start", berichtet Sandra Anders-Hochenbleicher. In fünf verschiedenen Touren, angeführt von Tourguides aus den Ortsteilen Roggenburgs, fiel um 17 Uhr pünktlich der Startschuss. Von Biberach aus gingt es mit Josef Sauter über Waldhausen am Rande des Roggenburger Forst, die Gruppe aus Ingstetten fuhr mit Thomas Franke übers Günztal zum Ursprung der Kötz. Sabine Reindle führte ihre Gruppe von Meßhofen aus auf eine poetische Biberquell-Tour, Michael Blum startete von Roggenburg aus zur Grenzerfahrung am Osterbach, und die Mühlenrunde mit Marianne Zuchtriegel begann in Schießen. Insgesamt wurden 3822 Kilometer erradelt - vom 24-Zoll-Fahrrad bis zum E-Bike war alles vertreten.

Noch wichtiger als das "Kilometerfressen" war aber für die Teilnehmenden das Gemeinschaftserlebnis, bei dem Rücksicht auf die kleinsten und ältesten Teilnehmer genommen wird. "Da schiebt man mit E-Bike die Kleinen schon mal den Berg mit hoch, da es im Bibertal doch einige Berge zu bewältigen gibt", erzählt die Quartiersmanagerin. "Ein toller Zusammenhalt, und Zeit für Gespräche auf dem Rad zwischen Jung und Alt gab es auch. Das macht die Aktion auch so wertvoll." Am Ende der Tour fuhren alle in der Gruppe gemeinsam über die Ziellinie - und ließen sich eine Stärkung schmecken, die Jugendliche des Jugendforums und der Katholischen Landjugend Roggenburg organisiert hatten.

Nächstes Jahr soll es wieder einen Radltag in Roggenburg geben

Im nächsten Jahr soll der Radltag wieder stattfinden, kündigen die Organisatoren an. "Eine Runde mit etwa 15 Kilometern wird dann dabei sein." Auch die Kleinsten hätten die Touren mit mehr als 20 Kilometern bestens bestritten. "In der Gruppe radelt sich's einfach besser", sagt Sandra Anders-Hochenbleicher, die sich auch darüber freut: "Nur ein kleiner Sturz ist passiert – sonst verlief zum Glück alles unfallfrei." (AZ)