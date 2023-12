Roggenburger Weihnachtsmarkt: Ein Augen- und Ohrenschmaus im Schneetreiben

Bis Sonntag gibt es auf dem Weihnachtsmarkt am Kloster Roggenburg viel zu entdecken und zu kaufen - unter anderem Weihnachtskugeln aus der Ukraine.

Auf dem Roggenburger Weihnachtsmarkt macht selbst der Nikolaus gerne Überstunden. Eigentlich, so berichtet Tanja Hille, Organisatorin der Budenstadt mit mehr als 60 Ständen auf dem Gelände des Prälatenhofes des Klosters und in der Turnhalle, wäre der Besuch des heiligen Mannes nur zur Eröffnung am Freitag und am Sonntag ab 14 Uhr vorgesehen gewesen. „Er kommt jetzt aber auch noch am Samstag ab 16.30 Uhr“, sagt sie erfreut. Begleitet von seinem Assistenten Knecht Ruprecht lege er eigens eine Sonderschicht ein.

Bei dem Ambiente ist das ja auch kein Wunder: Im Beisein himmlischer Gäste – putzige Engel aus der Grundschule – und begleitet von der Musikkapelle Biberach hob Bürgermeister Mathias Stölzle bei der offiziellen Eröffnung des bunten Treibens am Freitag noch einmal den „eigenen Roggenburger Charakter“ des Marktes hervor, der „den idyllischen Platz nun mit festlichem Glanz, Glühweinduft, und Tannengrün“ verzaubere. Allerdings hätte es dabei durchaus weniger schneien können.

Das gastronomische Angebot der Roggenburger Vereine lässt kaum Wünsche offen

Einfach ausgedrückt: Der Markt ist ein Augen- und Ohrenschmaus. Ob Deko oder Diverses zum Verschenken, ob Selbstgemachtes oder Weihnachtliches – zu sehen und zu kaufen gibt es bis Sonntag eine Menge. Zur Auswahl stehen zum Beispiel selbst bemalte Weihnachtskugeln aus der Ukraine, die am Stand von Sophie Raffalt angeboten werden. „Sie kommen von einer kleinen Firma, die an der Grenze zu Polen liegt“, berichtet die Fierantin aus Munningen bei Oettingen (Landkreis Donau-Ries).

„Dort kann noch produziert werden, da der Ort außerhalb des Kriegsgebiets liegt“, erzählt sie. Dadurch könnten die Ukrainerinnen und Ukrainer Geld verdienen. Für sie und ihren Mann sei es ein Risiko, denn sie wüssten nicht, ob der Weihnachtsschmuck auch gefalle, fügt Raffalt hinzu.

Bei der Veranstaltung wird jedoch auch das Thema Gaumenschmaus hochgehalten. Das gastronomische Angebot der Vereine lässt da kaum Wünsche offen. Was die Besucherinnen und Besucher außer den pittoresken, vom Schnee überzuckerten Ständen am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag 11 bis 19 Uhr erwartet? Mit dabei sind unter anderem die örtlichen Musikkapellen, zudem sind ein Mini-Streichelzoo, der Pferdesportverein mit Voltigieren, Weihnachtsbäckerei für Kinder in der Schule sowie Weihnachtsschießen im Schützenheim weitere Programmpunkte, ebenso wie das „Lightfever“ (16 bis 19 Uhr am 1. Adventssonntag) in der Klosterkirche. Das Pr­ä­mon­straten­ser-Kl­oster möchte damit wie­der ein­en be­so­n­de­ren geis­t­l­ic­hen Ak­ze­nt set­zen, das Gotteshaus ist an dem Abend nur von Kerzen beleuchtet.