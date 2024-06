"Sauber, stimmrein und trotzdem modern": Jubiläum beim Männerchor

Seit 1874 besteht der Roggenburger Männergesangsverein "Liederkranz". Chorleiter Hans Blum und Vorsitzender Hubert Vogel über das, was den Verein ausmacht.

Dieser Satz muss einfach zitiert werden: "Die Mitglieder haben die Befugnis, zu den Unterhaltungen und Produktionen ihre Familien mitzubringen und unbescholtene Fremde einzuführen." So stand es im Jahr 1874 in der ersten Satzung des Roggenburger Männergesangvereins "Liederkranz". "Fremde", auch das wurde deutlich klargestellt, waren Personen, die vier Kilometer vom Ort entfernt wohnten. Heuer feiert der Verein sein 150-jähriges Bestehen.

Derzeit treffen sich 18 Männer zum gemeinsamen Singen in Roggenburg

Was heute etwas kurios klingt, vermittelt einen Eindruck, wie sich die Zeiten und Moden gewandelt haben – und was gleichgeblieben ist. Hans Blum, der den Verein seit rund 40 Jahren leitet, beschreibt den Männerchor als "etwas Zeitloses": "Wir geben dem Publikum schöne Lieder und ein angenehmes Gefühl", findet er, "wir unterhalten".

Der Auftrag des Gesangsvereins sei es, korrekt vorzutragen, meint Blum. Vorsitzender Hubert Vogel sagt, die Sänger streben nach "Chorgesang in reinster Form". Im Moment sind es 18 aktive Mitglieder zwischen 35 und 85 Jahren, die genau das tun. Und die kommen "aus allen Schichten der Gesellschaft", resümiert Hans Blum. Aber da muss noch mehr sein als das gemeinsame Hobby, das Singen, um über eineinhalb Jahrhunderte attraktiv zu bleiben. Blum spricht in diesem Zusammenhang von Wertigkeit, und es fallen Begriffe wie Kameradschaft, Erfolg, Geselligkeit und "die innere Befriedigung, wenn es gut geklungen hat".

Besondere Auftritte zum 150-jährigen Bestehen geplant

"Singen dient dem Wohlbefinden des Menschen", betont Vorsitzender Hubert Vogel. Und da ist noch ein weiterer Aspekt: "Wir sind fest ins Dorfleben integriert, aber auch im Bereich Kloster und Pfarrei. Wir wollen das Dorfleben traditionell beibehalten." Dazu gehöre auch die Kirche: Eine feste Tradition ist zum Beispiel die Gestaltung der Josefsmesse. Ebenso wie der Volkstrauertag steht auch die Veteranenwallfahrt zur Wannenkapelle im Terminkalender des Chors (heuer am Sonntag, 30. Juni, um 13.30 Uhr).

Zur Feier seines Jubiläumsjahrs plant der Männergesangsverein besondere Auftritte: Am Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr, findet ein Gruppensingen der Johannes-Rösle-Gruppe im Barockgarten beim Kloster Roggenburg statt. Mit einem Festkonzert im Refektorium des Klosters feiert der Verein am Samstag, 26. Oktober, 19 Uhr, sein 150-jähriges Bestehen. In der Kirche in Schießen beginnt am Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr das Roggenburger Adventssingen, und im Ingstetter Gotteshaus wird der Chor am Donnerstag, 26. Dezember, um 10 Uhr die Stefanusmesse mitgestalten.

Roggenburger Männerchor tritt etwa 40 Mal im Jahr auf

Chorleiter Hans Blum legt Wert auf Qualität: "Klar, sauber, stimmrein und trotzdem modern" soll der Chor sein. Und "nicht den einfachsten Weg gehen", lautet seine Devise. Bei Aussprache, Tonhöhe und Sauberkeit sei er streng, geradezu fordernd. Dazu gehört für Blum auch, über die Grenzen hinauszugehen. "Wir haben ein sehr großes Repertoire", erklärt er. Und vier bis fünf neue Lieder kämen jährlich dazu. Auf eine Richtung festlegen wollen sich die Roggenburger, die im Jahr etwa 40 Auftritte haben, jedoch nicht: "Wir machen alles", sagt Blum.

"Man kann nicht immer nach den Moden gehen", fügt Hubert Vogel hinzu. Eine gewisse Standhaftigkeit sei notwendig, "aber man muss sich natürlich verändern und anpassen an die Zeit". Dass etwas überholt sei, könne man nie sagen. Vielleicht ist auch diese Haltung ein Grund für die Beständigkeit des Männergesangsvereins.

"Wie viele Leute schon im Verein waren, für ihn gearbeitet haben, ihn weitergetragen haben", sinniert Hans Blum angesichts des besonderen Jubiläums. Man habe auch eine Verpflichtung, daran festzuhalten. Dem pflichtet Hubert Vogel bei: "Man darf nicht wegwerfen, was so viele Generationen aufgebaut haben."

Der Männergesangsverein "Liederkranz" probt immer freitags ab 20 Uhr im Kloster Roggenburg. Wer Lust hat, kann einfach vorbeischauen und sich zu den Sängern dazusetzen.