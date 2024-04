Roggenburg-Schießen

06:00 Uhr

Im Herbst soll die Senioren-WG in Schießen bezugsfertig sein

Die Bauherrschaft Daniela und Günther Gerstlauer (von links) sowie Pflegedienstleiterin Ida Schütz wollen im Roggenburger Ortsteil Schießen andere Wege in der Pflege gehen.

Plus Zusammen mit einem Pflegedienst setzt das Ehepaar Gerstlauer ein ambitioniertes Projekt in Schießen um. Noch sind in dem Gebäude die Handwerker zugange.

Von Manuela Rapp

Ein Haus, das mit den Menschen wächst. Ein selbstbestimmtes Leben führen. Ankommen und daheim sein. Das alles ist die Philosophie hinter dem gerade im Bau befindlichen Projekt „Betreute Wohngemeinschaften am Osterbach“. Pflege und Wohnen im Alter anders denken – das wollen die Initiatoren Günther und Daniela Gerstlauer zusammen mit Pflegefachkraft Ida Schütz, die das Pflegekonzept „aus individuellen, ideellen Zielen“, wie sie sagt, entwickelt hat. Der Pflegedienst „Lichtblick“ wird das Haus im Roggenburger Ortsteil Schießen einmal betreiben. Jeweils zwölf Plätze für zwei WGs auf zwei Etagen können, so die Planung, am 1. Oktober 2024 bezogen werden.

Es waren persönliche Erwägungen, die Günther Gerstlauer - Bauherr, Investor und gemeinsam mit Ida Schütz Ideengeber der ambulant betreuten Seniorenanlage - animiert haben. Der alte Hof seiner Schwiegereltern sei nicht mehr renovierbar gewesen. Was also tun mit der Fläche? „Ich habe Interesse an älteren Menschen“, sagt der Schießener. Da war aber auch die Überlegung, welche eigenen Möglichkeiten er im Alter mal haben werde, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen