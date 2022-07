So feierte Roggenburg seinen runden Geburtstag

Lokal Aus Biberach, Ingstetten und Meßhofen entstand vor 50 Jahren eine neue Gemeinde. Die feierte sich und ihre Bürger nun mit einem Festakt im Kloster Roggenburg.

Happy Birthday Roggenburg! 50 Jahre alt ist sie geworden, die Gemeinde, die im Zuge der Gebietsreform aus der Zusammenlegung von Biberach, Ingstetten und Meßhofen entstanden ist. "Roggenburg ist geprägt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger", hob Gastgeber Bürgermeister Mathias Stölzle beim Festakt im Refektorium des Klosters hervor. Durch Kreativität, Eigeninitiative, Fleiß und Ideen würden sie zum Fortschritt und Zusammenhalt der Kommune beitragen. Natürlich gab es auch Geschenke. Das schönste machte sich das Geburtstagskind gleich selbst: eine Chronik.