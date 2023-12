Roggenburg

vor 47 Min.

Trinkwasser aus dem Brunnen in Schießen muss nicht mehr gechlort werden

Plus Der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landratsamts hebt nach gut zwei Jahren eine Anordnung zum Schutz der Bevölkerung in Biberach, Schießen und Unteregg auf.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Es ist eine kurze E-Mail mit großer Wirkung für die Gemeinde Roggenburg: Das Trinkwasser, das aus dem Brunnen 2 in Schießen stammt, muss nicht mehr gechlort werden. Der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landratsamtes Neu-Ulm stimmte dem zu, nachdem alle eingereichten Proben negativ ausgefallen waren. Das gab Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt – sehr zur Erleichterung des Gremiums.

Zum Hintergrund: Im neuen Hochbehälter in Roggenburg wurde eine neue Anlage zur UV-Desinfektion des Trinkwassers aus dem Schießener Brunnen in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine umweltfreundliche Reduktion von Keimen im Wasser. Mithilfe von UVC-Strahlen werden diese quasi auf null verringert. Gut zwei Jahre lang musste das in Schießen geförderte Wasser gechlort werden. Das hatte die Gesundheitsbehörde zum Schutz der Bevölkerung angeordnet. Betroffen von der Maßnahme waren Biberach, Schießen und Unteregg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen