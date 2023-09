Schießen

Julians Wunsch erfüllt sich: Neuer Skatepark in Schießen eröffnet

Plus Der 11-jährigen Julian wünschte sich einen Ort, an dem er und seine Freunde ihr Hobby ausüben können. Er schrieb dem Roggenburger Gemeinderat - und hatte Erfolg.

"Sehr geehrter Herr Stölzle, sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder, mein Name ist Julian Gessler und ich wohne in Schießen." So begann ein Brief, der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren beim örtlichen Gemeinderat eintraf. Der damals 11-jährige Julian erklärte darin, dass seine Freunde und er zwar begeisterte Stunt-Scooter-Fahrer seien, leider aber in Schießen keine Möglichkeit hatten, dieses Hobby auszuüben. Aber er habe schon eine Lösung parat: Ein wenig genutzter kleiner Parkplatz am Friedhofsweg könne doch ein passender Standort für einen neuen Skatepark sein.

Julians Vorschlag kommt im Gemeinderat gut an

Julians Geschichte zeigt, dass es sich lohnen kann, selbst aktiv zu werden. Denn bei Bürgermeister Mathias Stölzle und dem Gemeinderat fiel die Idee durchaus auf fruchtbaren Boden. Nachdem sich der Bürgermeister und das Gremium vergewissert hatten, dass ein solcher Platz nicht nur der Wunsch eines Einzelnen ist, sondern dass viele Jugendliche sich darüber freuen würden, begannen sie mit der Umsetzung des Projekts. Der Skaterpark könne in der Gemeinde auch in Lücke schließen, hieß in den Gemeinderatsdiskussionen über die geplante Anlage. Denn für die anvisierte Altersgruppe gab es in dem Ort bislang kaum Angebote.

