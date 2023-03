100 Jahre Hubertus-Schützen Schießen: So wird das große Jubiläum gefeiert

Plus Die Hubertus-Schützen feiern ihr langjähriges Bestehen. Sie sind stolz, dass die generationenübergreifende Motivation immer noch die gleiche ist wie im Gründungsjahr 1923.

Wenn 100 Jahre mal kein Grund zum Feiern sind: Die Schießener Hubertus-Schützen jedenfalls werden ihr rundes Jubiläum am Samstag, 25. März, angemessen feiern. Um 17 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche. Mit einem Festumzug geht es gegen 18.15 Uhr ins Vereinsheim. Dort stehen dann ein offizieller Festakt und die Preisverteilung der 22. KK-Hobbydorfmeisterschaft um 20.30 Uhr auf dem Programm. Die Trachtenkapelle Schießen sorgt anschließend für Stimmung beim Bierabend.

So festlich wie möglich möchten die Hubertus-Schützen ihren Ehrentag feiern. "Das gehört sich so", sagt Waffenwart Manfred Schneider. "Das sind wir auch unseren Verstorbenen schuldig." Dass das Dorf mitfeiern soll, das ist ein Geburtstagswunsch der Gastgeber. Dabei möchte der 118 Mitglieder starke Verein, der eine Abteilung der Sportfreunde Schießen ist, aber auch die Gelegenheit nutzen, um sich zu präsentieren. "Interesse wecken, neue Mitglieder an den Verein binden" – das sind Ziele, die Schützenmeister Patrick Müller nennt.

Schießener Schützen haben vielfältiges Angebot

Ehrenschützenmeister Adolf Bader ergänzt: "Wir haben ein vielfältiges Angebot." Trainiert würden Bogenschießen, Luftgewehr und Luftpistole, Sportpistole sowie Großkaliberkurzwaffen, zählt Damenleiterin und Jugendtrainerin Finni Kast auf. Was alle immer wieder betonen, ist die strengste Beachtung der Sicherheitsbestimmungen. "Das ist die erste Disziplin, die beigebracht wird", resümiert Müller. Nur ein Beispiel: Stets werde mit Standaufsicht trainiert, so der Vorsitzende. Was die Waffen anbelangt, auch das heben die Vorstandsmitglieder hervor, werden diese ordnungsgemäß versperrt. Eine Selbstverständlichkeit. "Das Problem sind nicht die Schützenvereine, sondern die Leute, die keine Ausbildung und Waffen daheim haben", sagt der Referent fürs Bogenschießen, Carsten Mai. Übrigens: Während es bei den Bogenschützen, die zu den Hubertus-Schützen gehören, keine Altersbeschränkung gibt, muss man bei den Schützen mindestens zwölf Jahre alt sein.

Die generationenübergreifende Motivation der Mitglieder ist immer noch die gleiche wie bei der Gründung 1923. "Das Schießwesen pflegen, sich mit anderen messen, aber auch die Kameradschaft in geselliger Runde", erläutert Schneider. "Ein Verein ist attraktiv, wenn man etwas zu bieten hat", weiß Müller.

100 Jahre Schützen Schießen: Was macht einen Schützen aus?

Doch was macht einen Schützen eigentlich aus? Jeder sei für sich verantwortlich, trete aber im Team an, sagt Müller. Jeder müsse sein Bestes geben. "Sportlicher Ehrgeiz ist die Würze der Kameradschaft", findet Adolf Bader. Disziplin, Konzentration, Durchhaltevermögen gehören ebenfalls dazu. "Das kann man sein ganzes Leben lang brauchen", findet Mai. Apropos: Nachwuchs sei da, meint Jugendleiter Tobias Unger. "Aber es dürfte mehr sein."

Aufgrund des Festumzugs anlässlich des Jubiläums kommt es am Samstag, 25. März, zu kurzen Straßensperrungen in Schießen. In der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr sind folgende Straßen betroffen: Biberacher Straße, Kirchplatz, Stoffenrieder Straße, Sportplatz Sportfreunde Schießen. Da sich die Dauer des Festumzugs nur auf ein kurzes Zeitfenster beläuft, wird die Freiwillige Feuerwehr Schießen den Verkehr aufhalten, bis der Umzug beendet ist.