Weißenhorn/Schwangau

18:00 Uhr

Einzigartige Baustelle: So werkeln Weißenhorner am Schloss Neuschwanstein

Mit Johannes Amann und Johanna Klasen sind zwei Diplomrestauratoren aus Weißenhorn an der Restaurierung des Märchenschlosses Neuschwanstein bei Füssen beteiligt.

Plus Johannes Amann ist mit seinem Team an der Sanierung in Schloss Neuschwanstein beteiligt. Sie arbeiten, während sich Touristen die berühmten Räume anschauen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Wofür Menschen aus aller Welt Eintritt zahlen und Schlange stehen, dort kommen Johannes Amann und Johanna Klasen aus Weißenhorn kostenlos und momentan fast täglich hinein: in den Thronsaal und weitere Gemächer des Märchenkönigs Ludwig II. im Schloss Neuschwanstein (1869 bis 1884) bei Füssen. Die beiden Diplomrestauratoren und ihr kleines Team der Weißenhorner Restaurierungswerkstätten Amann GmbH/Restaurierungswerkstatt Fromm Parsberg befreien derzeit im Auftrag des Staatlichen Bauamts Kempten und der Verwaltung der bayerischen Schlösser, Gärten und Seen den Prachtbau vom Schmutz, Staub und Dunst jahrzehntelanger Touristenanstürme. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählen sie von der außergewöhnlichen Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen