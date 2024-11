Jugendlicher Motorradfahrer nach Unfall in Babenhausen schwer verletzt

In Babenhausen hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 12.30 Uhr wollte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus seiner Hofeinfahrt nach links in die Rechbergstraße einbiegen. Das berichtet die Polizei. Dabei habe er einem von links kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren nach Angaben der Polizei zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen, ein Rettungswagen sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen im Einsatz. (AZ)

