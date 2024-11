Betrunkene Frau schlägt Rettungssanitäterin in Aufheim

Eine 57-jährige Frau hat am frühen Sonntagabend in Aufheim eine Rettungssanitäterin geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde den Beamten mitgeteilt, dass eine betrunkene Frau auf einem Gehweg in Aufheim liegen würde und sich aggressiv verhalten habe. Um zu prüfen, ob die Frau ins Krankenhaus gebracht werden müsse, begleitete ein Rettungsdienst die Polizeistreife.

57-Jährige wurde nach Vorfall in Aufheim zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht

Als eine Rettungssanitäterin die Frau untersuchte, schlug die 57-Jährige mit der Hand nach ihr. Außerdem beleidigte die Frau die Einsatzkräfte und die Polizeibeamten. Letztlich wurde die 57-Jährige zur weiteren medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen sie ein. (AZ)