Die Illerkanalbrücke in Ay ist ab Freitag dicht

Die Brücke über den Illerkanal in Ay wird wegen Sanierungsarbeiten ab Freitag für drei Tage voll gesperrt. Betroffen ist damit auch die Hauptstraße.

Der Weg von Senden nach Illerkirchberg ist am Wochenende dicht. Die Illerkanalbrücke wird wegen der laufenden Sanierungsarbeiten ab Freitag, 9. Dezember, für drei Tage gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit.

Die Bauarbeiten an dieser Stelle laufen schon seit einigen Wochen, doch bislang konnten Autofahrerinnen und Autofahrer immer durch die Baustelle durch, da die Straße nur halbseitig gesperrt werden musste. Das ändert sich nun ab Freitag, 9. Dezember. Ab circa 13.30 Uhr muss die Brücke komplett gesperrt werden – und damit auch ein Teil der Hauptstraße sowie die Einmündung in die Freudenegger Straße. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Sonntag, 11. Dezember, um circa 20 Uhr an.

Die Hauptstraße in Ay wird an der Brücke neu asphaltiert

Die Sperrung an der Illerkanalbrücke sei wegen Asphaltarbeiten nötig, die aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden können, teilt das Staatliche Bauamt mit. Hierzu wird als erster Schritt von Freitag früh, circa 8 Uhr, die Einmündung von der Hauptstraße in die Freudenegger Straße voll gesperrt. Die Hauptstraße kann währenddessen wie bisher halbseitig befahren werden. Ab 13.30 Uhr muss dann der gesamte Bereich der Illerkanalbrücke gesperrt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Staatliche Bauamt führt die Arbeiten nach eigenen Angaben gezielt am Wochenende durch, um die verkehrliche Situation nicht noch weiter zu belasten. Die Fußgänger und der Radfahrverkehr können während der Vollsperrung die Illerkanalbrücke immer einseitig benutzen. (AZ)