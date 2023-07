Senden-Ay

vor 51 Min.

Kirchhausers feiern Eiserne Hochzeit: Der Faschingsprinz und die Rosenkavalierin

Plus Elfriede und Erich Kirchhauser bauen in 65 Jahren ein Geschäft auf und gründen eine große Familie. Beides hat sie fit gehalten, so können sie jetzt noch viel gemeinsam unternehmen.

Von Regina Langhans

Die Kirchhausers aus dem Sendener Ortsteil Ay sind durch ihr Fachgeschäft für Mode, Gardinen, Betten und Textilien über die Stadt hinaus bekannt. Am Dienstag, 18. Juli, feiern Elfriede, 87, und Erich Kirchhauser, 92 Jahre, Eiserne Hochzeit. Doch die rüstigen Senioren sind auf ihrem zweisitzigen Elektroscooter immer noch auf Achse. Sei es zu Friseur, Fußpflege oder beim Einkaufen, die beiden beeindrucken durch ihren Zusammenhalt und Humor. Vier Kinder, 13 Enkel- und ein Urenkelkind haben diese Haltung übernommen, und wenn sie im „engsten Kreis“ feiern, sind das 30 Personen.

Fleiß und Geschick trugen ebenso dazu bei, dass es in ihrem gemeinsamen Leben keinen Stillstand, aber auch keinerlei Langeweile gab. Schon der Beginn verlief fröhlich: Die beiden erzählen, wie sie, ausgebildete Modistin aus Dornstadt, und er, Kaufmann mit absolvierter Schneiderlehre, in seiner Heimat Ay beim Faschingsball 1956 erstmals zusammen getanzt haben. Erich Kirchhauser war der Faschingsprinz und wollte nach dem Eröffnungstanz Nachbarin Erika aufs Parkett führen. Doch die hatte schon der Vater zum Tanz geholt. Dafür entdeckte Kirchhauser am selben Tisch eine junge hübsche Dame, die als Rosenkavalierin verkleidet war. „Wir tanzten nicht lange, sondern gingen bald in die Bar, wo es auch schon ein erstes Küsschen gab“, erzählt Kirchhauser. Seine Frau Elfriede lächelt und nickt. Dem Faschingsprinzen ging die Rosenkavalierin nicht mehr aus dem Kopf. Ein Vierteljahr später lud er Elfriede mit Freundin Erika zum Ausflug auf die Burg Teck ein, „und das Abenteuer begann“, erzählt Kirchhauser munter. Nach einem weiteren Dreivierteljahr wurde Verlobung gefeiert und zwei Jahre darauf geheiratet.

