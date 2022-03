Bahnhof Senden ist im Juni kurzzeitig komplett gesperrt

Am Bahnhof Senden stehen größere Umbauten an. Dafür sperrt die Bahn das Areal im Juni auch einmal komplett ab. Ersatzweise werden Busse fahren.

Langsam geht es nun los mit dem Bau des neuen Fußgängerstegs am Sendener Bahnhof. Vom 4. bis 6. Juni wird der Bahnhof wegen des Vorhabens komplett gesperrt. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse, Reisende sollten die Einschränkung einplanen.

Direkt über die Gleise zum Mittelbahnsteig laufen, um in den Zug einzusteigen, das soll für Bahnfahrer in Senden bald Vergangenheit sein. Nur über den geplanten Steg kommen die Fahrgäste zu den Zügen, wenn der Bahnhof erst modernisiert ist. Die Vorbereitungen für die Baustelle laufen schon – etwa am Landgrabenweg, wo eins der Fundamente für den späteren Treppenaufgang entstehen soll.

Das hat die Bahn in Senden vor

Gebaut werden nach den Angaben der Bahn drei Treppen- sowie drei Aufzugsanlagen. Der Hausbahnsteig (Gleis 1) sowie der Mittelbahnsteig (Gleise 2 und 3) sowie die Zuginfo-Monitore werden erneuert, teilt die Bahn nun mit.

Die Vollsperrung des Bahnhofs erfolgt von 22 Uhr am Samstag, 4. Juni bis 4 Uhr früh am Montag, 6. Juni. Für diesen Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, auch bei den Wegeleitungen vor Ort gebe es Änderungen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren, so die Bahn.

Fertig und barrierefrei per Aufzug erreichbar sein sollen die Bahnsteige dann im Jahr 2023, heißt es in der Mitteilung. Genutzt werden kann der Steg aber bereits ab Dezember 2022. Vergangene Woche hatten mehrere Zuhörer in der Info-Veranstaltung der Stadt Kritik an den vorerst noch fehlenden Aufzügen geübt. Für den Umbau veranschlagt die Bahn Kosten von 10 Millionen Euro, die sich aus Finanzmitteln von Bund und Freistaat Bayern zusammensetzen.

Lesen Sie dazu auch

2023 soll das Bahnhofsgebäude abgerissen werden

Der Steg wird zudem eine fußläufige, zusätzliche Verbindung zwischen Orts- und Hauptstraße schaffen. Daher beteiligt sich die Stadt Senden mit zwei Millionen Euro am Bau des Stegs, denn für eigene Zwecke bräuchte die Bahn den Zugang von der Ortsstraße her nicht.

Bezüglich des künftigen Bahnhofsumfelds sollen die konkreten Planungen im Lauf dieses Jahres erfolgen und den zuständigen Gremien im Herbst vorgestellt werden. Mit der Bauausführung wartet die Kommune, bis die Bahn-Baustelle beendet ist. Bislang sind neue Bushaltestellen mit überdachten Wartebereichen, ein Service-Pavillon sowie Fahrradparkplätze vorgesehen. Das Bahnhofsgebäude wird 2023 abgerissen, die endgültige Fertigstellung des Bahnhofsumfelds soll zum Oktober 2024 erfolgen.