Senden

13:40 Uhr

Betrug mit WhatsApp: Frau aus Senden überweist 1000 Euro

Eine unbekannte Person hat eine Frau aus Senden in einer WhatsApp-Nachricht um eine hohe Geldsumme gebeten. Die Frau kam dem nach.

Eine Frau aus Senden ist auf Trickbetrüger hereingefallen, die sie per WhatsApp-Nachricht kontaktiert haben. Die Geschädigte hat deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet. Dem Polizeibericht zufolge gab sich eine bislang unbekannte Person in der Nachricht als Sohn der Frau aus. Im weiteren Chatverlauf bat er um die Überweisung von 999,99 Euro, da er sein Mobiltelefon "verloren" habe, wie er sagte. Die Frau durchschaute die Betrugsmasche allerdings nicht und überwies den Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. (AZ)

