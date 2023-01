"Der größte Risikofaktor für Demenz ist das Alter"

Der Apotheker Holger Menzler aus Senden möchte über Demenz und Alzheimer aufklären. Seine "Iller-Apotheke" bietet Unterstützung für Erkrankte und Angehörige an.

Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland steigt weiter. Ohne ausreichende Therapie und Früherkennung schätzt der Sendener Apotheker Holger Menzler, dass sich die Zahl der 1,7 Millionen Betroffenen bis 2050 verdoppeln wird. Alleine schon wegen der großen Zahl an Betroffenen ist das Thema auch hier in der Region von großer Bedeutung.

In der Altersgruppe über 95 Jahre ist fast jeder Zweite von einer Demenzerkrankung betroffen. Risikofaktor Nummer zwei: das Geschlecht. Frauen erkranken häufiger als Männer. Zudem entwickelt sich bei Frauen häufiger eine Alzheimer-Demenz, während Männer eher an einer kardiovaskulären Demenz leiden. Da die Behandlung mit Medikamenten nur für einen Teil der Demenzkranken möglich ist, müsse viel mehr über Prävention gesprochen werden, so Menzler. Über Gefäßgesundheit könne man sich auch schon in jüngeren Jahren Gedanken machen, sagt der Demenzexperte.

Das Projekt "demenzfreundliche Apotheke" ist ein voller Erfolg

Rund 250 Apotheken in 38 Städten in Bayern nehmen an der Initiative "demenzfreundliche Apotheke“ der Bayerischen Landesapothekerkammer teil und wollen niederschwellige sowie wohnortnahe Ansprechpartnerinnen für Erkrankte und Angehörige sein. Für Holger Menzler, der die Iller-Apotheke in Senden leitet, geht es dabei in erster Linie um die Integration der Erkrankten im Gespräch um ihre Demenz.

Apotheker Holger Menzler: "Weg vom Verstand"

Die Krankheit ist auch deshalb so schwer greifbar, sagt Menzler, weil bei jedem Betroffenen verschiedene Symptome zusammentreffen und der Gesundheitszustand der Demenzerkrankten sich fortschreitend und schleichend verschlechtert. Zu den häufigsten Symptomen zählten Gedächtnisverlust, ein Verlust des Gefühls für Ort und Zeit und ein eingeschränktes Sprachvermögen. Einhergehend mit dem Verlust der kognitiven Fähigkeiten würde sich auch häufig die Persönlichkeit der Betroffenen verändern. Rund ein Drittel der an Demenz Erkrankten litten zudem an einer Depression, sagt der Apotheker. Deshalb sei es besonders wichtig, auch den Angehörigen die Veränderungen im Gehirn der Betroffenen zu erklären und so die Akzeptanz der Krankheit zu erhöhen.

Alzheimer und Demenz 1 / 4 Zurück Vorwärts Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Alzheimer" und "Demenz" oft gleichbedeutend verwandt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß "ohne Geist". Über 50 verschiedene Störungen der Gehirnleistung werden darunter zusammengefasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit.

Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Weitere Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Frontotemporale Demenz, die Lewy-Körperchen Demenz und die Demenz bei Parkinson.

Obwohl Ursachen und Verlauf unterschiedlich sind, führen alle Demenzerkrankungen zum Abbau der geistigen Fähigkeiten. Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Typische Symptome einer Demenz sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkens, der Wahrnehmung, der logischen Argumentation und des Verhaltens. (dpa/ots)

Wen das Thema interessiert, kann sich den Vortrag "Das Wichtigste bei Demenz und Alzheimer" von Holger Menzler am Donnerstag, 19. Januar, ab 14 Uhr im Haus der Begegnung in Senden anhören.

