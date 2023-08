Senden

Eintritt für Familien ins See- und Hallenbad in Senden wird bald günstiger

Im Sendener See- und Hallenbad soll es künftig auch eine günstige Familienkarte in zwei Varianten geben.

Plus Andere Bäder in der Umgebung hatten zuletzt mehr Zulauf als das See- und Hallenbad in Senden. Eine neue Familienkarte soll wieder mehr Menschen anlocken.

Vielfach war in Senden bereits der Wunsch nach einer Familienkarte für das städtische See- und Hallenbad geäußert worden. Damit der Weg für eine solche frei wird, hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 2. Mai eine Änderung der Gebührensatzung beschlossen. In der Sitzung des Ferienausschusses am Donnerstagabend wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht. Einstimmig beschloss das Gremium die Einführung einer Familienkarte.

In einer Untersuchung hat die Sendener Stadtverwaltung erkannt, dass andere Bäder in der Umgebung zuletzt mehr Zulauf hatten als das eigene, was auch daran gelegen haben dürfte, dass es an einer Familienkarte für die Einrichtung in Senden mangelt. Nach diversen Vergleichen wurde ein Modell für eine solche Karte mit zwei Varianten entwickelt. Bei der ersten zahlt eine kleine Familie, die maximal aus einem Eltern- oder Großelternteil mit bis zu drei eigenen Kindern oder Enkeln bestehen darf, 7,50 Euro. Bei der zweiten – diese Karte können große Familien mit maximal zwei Erwachsenen (Eltern/Großeltern) und bis zu drei Kindern/Enkeln in Anspruch nehmen – werden 10,50 Euro erhoben. Beides gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare in eheähnlicher Beziehung mit Kindern.

