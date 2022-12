Senden

vor 33 Min.

Glücksbringer unter Dampf: Warum der Kaminkehrer alle Hände voll zu tun hat

Bezirksschornsteinfeger und Kaminkehrermeister Thomas Rogg ist traditionell mit dem Stoßbesen zur Reinigung der Kamine unterwegs, aber er kontrolliert auch die für Menschen und Umwelt so wichtigen Messwerte bei den Heizungen.

Plus Rauchgase, Feinstaub, Energiesparen: Die Arbeit von Bezirksschornsteinfeger Thomas Rogg aus Senden ist vielschichtig. Für Brautpaare nimmt er sich trotzdem Zeit.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Kaminkehrermeister Thomas Rogg ist derzeit im Beruf viel unterwegs, und das nicht, weil er etwa als Glücksbringer auf Hochzeitsbildern so gefragt sei, sagt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger aus Senden. Der 56-Jährige schmunzelt, denn das gebe es natürlich auch, wenn er in seinem Kehrbezirk Illertissen am Rathaus vorbeikomme und auf Frischvermählte treffe. „Dann sehen sie das als glücklichen Zufall und bitten mich, für einen Schnappschuss zur Verfügung zu stehen.“ Mit der Romantik sei es allerdings vorbei, wenn aktuell viele Bürger und Bürgerinnen angesichts von Energiekrise und Wintereinbruch nach neuen Heizmöglichkeiten suchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen