Großeinsatz der Feuerwehr in Ay: Dunkler Rauch aus Hochhaus

Aus dem zentralen Kamin eines siebenstöckigen Hochhauses mit mehreren Wohnungen in der Fuggerstraße im Sendener Stadtteil Ay stieg am Montagnachmittag dunkler Rauch. Anfangs wechselte der Rauch die Farben und war mal grünlich und mal bräunlich, bis er grau-schwarz wurde. Viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren bei dem Gebäude in der Fuggerstraße. Die Ursache war zunächst unklar, bis ein früherer Bewohner den Weg zur Ursache zeigte.

Im Einsatz waren die Sendener Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit jeweils starken Kräften. Alarmiert wurden sie um 16.10 Uhr, der dunkle Rauch stieg auch eine Stunde später noch aus dem Kamin. Die Polizei kontrollierte alle Wohnungen. Gegen 17 Uhr teilte ein Polizeisprecher mit, dass etwa 50 Personen ihre Wohnungen verlassen mussten. Gleichzeitig werde die Feuerwehr die Räumlichkeiten absuchen, um die Ursache zu finden. Die sei noch „völlig unklar“, so ein Polizeisprecher.

Kreisbrandinspektor Peter Walter berichtete unserer Redaktion, Hausverwaltung und alle Bewohner hätten gegenüber der Feuerwehr geäußert, die Ursache sei unklar, weil das Haus von Fernwärme versorgt werde. Ein ehemaliger Hausbewohner kam dazu und widersprach diesen Angaben. Es sei eine ganz normale Heizanlage eingebaut und er wisse, wo sie sich befinde. Bei der Absuche stellte sich heraus, dass die Heizung defekt war.