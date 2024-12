Gabentisch: Geben Sie für Geschenke heuer mehr Geld aus oder weniger?

Alle Jahre wieder kurz vor dem Weihnachtsfest beschäftigt die Menschen die Frage nach den Geschenken. In Zeiten von Inflation und Wirtschaftskrise mögen sich da viele sorgen, inwieweit sie sich das Schenken noch leisten können. Um lieben Menschen eine Freude zu machen, sind aber viele bereit, gerade dafür den Geldbeutel etwas weiter zu öffnen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Geben Sie für Geschenke heuer mehr Geld aus oder weniger?

