In Senden lässt es sich nun einfacher parken per App

Kleingeld an der Parkuhr zusammenkramen war gestern. Die Digitalisierung erreicht in Senden jetzt auch die Parkplätze. Die Tickets können nun auch per App gelöst werden. So funktioniert's.

Eine App aus Schweden soll das Parken in Senden erleichtern. Die Tickets für die gebührenpflichtigen kommunalen Parkplätze könnten ab dieser Woche auch per Smartphone gelöst werden, teilt die Stadt mit. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf sieht in dem neuen System einige Vorteile.

"Das Handy-Parken macht das Parken für die Bürgerinnen und Bürger einfacher. Wer seinen Parkschein per App löst, spart sich die Suche nach Kleingeld für den Parkautomaten und bezahlt völlig kontaktlos am eigenen Smartphone", sagt sie.

Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken ist das Unternehmen Parkster. Es vermarktet Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und Gemeinden, Tourismusverbände, Immobilienbewirtschafter und Parkraumbetreiber sowie Modelle für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung von Außendienst- und mobilen Mitarbeitern. Parkster wurde 2010 in Schweden gegründet und ist seit 2018 mit einer Tochtergesellschaft auch in Deutschland am Markt aktiv.

Das brauchen Autofahrer für das digitale Parkticket

Autofahrerinnen und Autofahrer benötigen für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster-App, die kostenlos im Google Playstore sowie für im App Store für iPhones heruntergeladen werden kann. Um ein Parkticket zu kaufen, reichen die Eingabe des Fahrzeugkennzeichens und die voraussichtliche Parkdauer in der App. Die Stadt wirbt für das neue System: Klarer Pluspunkt des digitalen Parkscheins gegenüber seinem gedruckten Kollegen sei, dass der oder die Nutzerin ganz einfach mit seinem Handy die Parkzeit verlängern kann - natürlich im Rahmen der erlaubten Höchstparkdauer. Kein Grund mehr also, ein Knöllchen zu fürchten, wenn es im Wartezimmer doch mal länger dauert oder man einfach noch ein paar Minuten länger im Café sitzen bleiben möchte.

Auch wenn es doch mal schneller gehen sollte, hat das Parken mit der App Vorteile. Denn die anfangs geschätzte Parkzeit kann auch verkürzt werden. Wer früher zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, beende den digitalen Parkschein vorzeitig und spare so unnötige Parkgebühren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Senden. Selbst die "Semmeltaste" gebe es für Senden in der App. Autofahrer können für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 30 Minuten lösen.

"Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst einfach, transparent und kundenfreundlich zu machen", so Elin Keim, Chief Operating Officer bei Parkster Deutschland. Sie betont, dass mit der Parkster-App keine höheren Parktarife anfielen. "Wer privat mit der Parkster-App parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir dem Autofahrer in der App optionale Zusatzdienste, wie ein gemeinsames Familienkonto, an."

Die Rechnung fürs Parken in Senden kommt per E-Mail oder Post

Pluspunkt auch in Sachen Datenschutz: Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Der Autofahrer erhält hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet. Die E-Mail-Rechnung ist dabei gratis, Postzustellung kostet zusätzlich 2,99 Euro.

Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Ausgedruckte Zettelchen hinter der Windschutzscheibe gibt es per App schließlich nicht. Die Stadt erklärt: Die kommunale Verkehrsüberwachung könne alle über die Parkster App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiter sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist.

Die App funktioniert in Senden auf allen kommunalen Parkplätzen, ausgenommen die Tiefgarage im Bürgerhaus. (AZ)



