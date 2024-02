Knapp 9000 Euro Schaden: Kleintransporter stößt in Senden mit Auto zusammen

Ein Kleintransporter parkt in Senden rückwärts aus und übersieht dabei ein anderes Auto. Der Sachschaden durch den Unfall ist groß.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstagnachmittag im Fledermausweg in Senden rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei ein in diesem Moment hinter ihm vorbeifahrendes Auto.

Bei dem Verkehrsunfall in Senden entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstand. (AZ)