Kreuzung am Iller-Center ist ab 1. August für knapp sechs Wochen gesperrt

Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Kreuzung am Iller-Center in Senden. Deswegen wird die Straße bis September komplett gesperrt.

Die Kreuzung in der Nähe des Iller-Centers in Senden wird ab kommenden Montag, 1. August, komplett gesperrt. Dadurch sind auch die Königsberger und die Berliner Straße betroffen. Grund sind die dort laufenden Bauarbeiten wegen des Ausbaus der Kreisstraße NU3. Wie berichtet, soll die Kreuzung erweitert werden, sodass beispielsweise Autofahrer aus Aufheim auf einer eigenen Abbiegespur in den Sendener Norden fahren können. Die kommende Woche beginnenden Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 9. September, teilt das zuständige Staatliche Bauamt in Krumbach mit.

Damit läuft ab Montag die zweite Bauphase an, in der die Asphaltfläche in der Königsberger Straße gefräst wird. Anschließend werden die Pflasterflächen in den Mittelinseln hergestellt. Zeitgleich werden die übrigen Flächen den neuen Gegebenheiten angepasst und die Straße für den anstehenden Asphalteinbau vorbereitet, so berichtet das Staatliche Bauamt in Krumbach.

Baustelle in Senden: Umleitung läuft im Osten Sendens nach Holzschwang

Die ausgeschilderte Umleitung verläuft östlich von Senden über Aufheim nach Holzschwang sowie über Hittistetten, Witzighausen, Wullenstetten zum südlichen Ortseingang in Senden. Vom nördlichen Ortseingang in Senden kommend wird die Umleitung analog in Gegenrichtung geführt. Der Fuß- und Radverkehr wird direkt um die Baustelle herum umgeleitet.

Die umliegenden Geschäfte sind über die umliegenden Straßen weiterhin erreichbar. Lediglich die Firma Schmid ist laut Staatlichem Bauamt bis auf einzelne Tage über die Königsberger Straße nicht erreichbar. An diesen Tagen müssen die Kunden demnach über die Haydnstraße und Berliner Straße fahren. Auch diese Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Zusätzlich erinnert das Staatliche Bauamt Krumbach an die ebenfalls bestehende Vollsperrung der Staatsstraße 2029 zwischen Reutti und Neu-Ulm. (AZ)