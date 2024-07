Männer stehlen Geld aus Apotheke in Senden

Zwei Männer sind am Freitagabend gegen 17.30 Uhr in einem unaufmerksamen Moment des Personals hinter die Verkaufstheke einer Apotheke in der Ulmer Straße in Senden gelangt. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Täter dabei aus den Kassen einen größeren Geldbetrag und flüchteten dann zu Fuß in Richtung Möbel Inhofer.

Polizei sucht zwei Männer, die Geld aus einer Apotheke in Senden gestohlen haben

Einer der Täter trug zum Tatzeitpunkt auffallende Fanartikel der deutschen Nationalmannschaft. Die Polizeistation Senden bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 07307-910000 zu melden. (AZ)