Senden

vor 17 Min.

Platz für Familien in neuer Obdachlosenunterkunft in Senden

So soll die neue Obdachlosenunterkunft in Senden einmal aussehen. Die Modulbauweise bietet flexible Möglichkeiten der Raumaufteilung.

Plus Die Stadt Senden plant eine neue Notunterkunft für Obdachlose. In acht Räumen sollen bis zu 24 Menschen eine vorläufige Bleibe finden - auch an Familien wird gedacht.

Von Carolin Lindner

Wer in diesen Tagen nach einem Spaziergang zurück in die warme Wohnung kommt, weiß, wie wohltuend sich das anfühlt. Dieses Gefühl kennen Obdachlose meist nicht. Deswegen sind kommunale Unterkünfte für Menschen, die keine eigene Bleibe haben, gerade in der kalten Jahreszeit so wichtig. Die Stadt Senden baut demnächst eine neue Obdachlosenunterkunft - sie soll mehr Privatsphäre ermöglichen und in dieser sollen auch Familien besser untergebracht werden können.

