Geldtransporter bei Unfall beschädigt: Behinderungen auf der B28

Die B28 auf Höhe Gerlenhofen war nach einem Unfall am Mittwochmorgen zwischenzeitlich gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Auf der B 28 hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Zunächst waren die Einsatzkräfte vom Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Geldtransporter ausgegangen. Offenbar war aber nach Informationen vor Ort kein Bus an dem Unfall beteiligt, der sich auf Höhe Gerlenhofen in Richtung Autobahndreieck Hittistetten ereignet hat.

Der Geldtransporter musste abgeschleppt werden. Foto: Alexander Kaya

Nähere Informationen über den Unfallhergang liegen beim zuständigen Polizeipräsidium noch nicht vor. Eine Person soll bei dem Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Der Geldtransporter ist mittlerweile mit einem Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle entfernt worden.

Zwischenzeitlich war die B28 nach dem Unfall voll gesperrt, zunächst konnte dann der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. In Kürze soll die Fahrbahn nach Angaben der Polizei wieder komplett frei sein. (AZ)

Wir berichten an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.