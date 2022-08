Zeugen gesucht: Unbekannte Person zerkratzt Auto in Senden

In Senden beschädigen bislang Unbekannte ein Auto in der Hudlerstraße. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Mit einem unbekannten Werkzeug ist ein Auto in Senden zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizei parkte der Wagen am vergangenen Wochenende in der Hudlerstraße. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter Telefon 07307/910000 entgegen. (AZ)