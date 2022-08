Senden

vor 17 Min.

Unbekannte zerstechen Reifen von drei geparkten Autos in Senden

Auf einem Parkplatz in Senden sind die Reifen von drei geparkten Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen worden.

Ein Schaden in Höhe von 3000 Euro ist an drei Autos in Senden angerichtet worden. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich zu melden.

In der Nacht auf Mittwoch sind an drei Autos, die auf dem Parkplatz der alten Weberei in Senden standen, jeweils alle vier Reifen zerstochen worden. Die Polizei Senden bittet nun um Hinweise auf den oder die unbekannten Täter. Zwei dieser Autos waren dem Polizeibericht zufolge ohne Zulassung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)

