Senden/Weißenhorn

vor 17 Min.

Schwäbische Wasserwacht rettete Gekenterte im Saarland

Plus Mehr als 30 ehrenamtliche Helfer der Wasserwacht aus Schwaben sind mitten in der Nacht zum Einsatz ausgerückt, um im Saarland zu helfen. Zwei Männer aus der Region berichten von ihren Erfahrungen.

Von Thomas Heckmann

Seit Freitag haben starke Regenfälle im Saarland und Rheinland-Pfalz zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Das Saarland hat daher Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) schickte unter anderem den Wasserrettungszug Schwaben, an dem sich Helfer aus sieben Landkreisen in Schwaben beteiligen. Um zwei Uhr nachts ging die Fahrt am Samstagmorgen in Neu-Ulm los, darunter Roland Berner von der Wasserwacht Senden und Oliver Schauz von der Wasserwacht Weißenhorn.

Berner und Schauz waren mit einem Einsatzleitwagen im Saarland und sorgten für eine funktionierende Kommunikation zwischen dem Führungsstab und den Helfern auf den Booten. Ergänzt wurden sie durch ein Vorauskommando des BRK-Landesverbandes. Die rund 40 Helfer lösten am Samstagvormittag saarländische Helfer ab, die selbst seit rund 20 Stunden im Dauereinsatz waren. Der Wasserrettungszug besteht dabei aus Tauchern und Bootstrupps, aber auch Luftrettungsspezialisten, um Menschen aus Wassernot zu holen und auch Sachwerte zu schützen. Die Helfer bringen dabei alles mit, um 24 Stunden autark arbeiten zu können, sie können sich selbst verpflegen und haben auch ausreichend Treibstoff dabei. Erst danach müssen sie auf die örtliche Infrastruktur zurückgreifen.

