Stadtwerke investieren 5,5 Millionen in die Bahnstrecke nach Weißenhorn

Am Montag, 4. September, beginnt die Sanierung der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm veröffentlichen einige Zahlen zu dem Projekt.

Das Bähnle nach Weißenhorn legt bekanntlich eine mehrwöchige Pause ein. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) sanieren von Montag, 4. September, an bis Sonntag, 8. Oktober, die Eisenbahnstrecke Senden-Weißenhorn umfassend. Dafür wird nach Angaben der SWU ein Budget von gut 5,5 Millionen Euro aufgewendet. Das Projekt wird mit Unterstützung des Fördermittelgebers, dem Freistaat Bayern, umgesetzt, der rund 3,8 Millionen Euro bereitstellt. Während der Bauzeit wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) von DB Regio eingerichtet, um die Fahrgäste auch während der Arbeiten ans Ziel zu bringen.

Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr GmbH, wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Wir freuen uns darauf, durch die Sanierung die Strecke auch langfristig mit der sehr hohen Infrastrukturverfügbarkeit betreiben zu können. Dadurch werden wir den wachsenden Anforderungen des Personen- und Güterverkehrs gerecht." Sein besonderer Dank gelte dem Freistaat Bayern für die umfänglichen Fördermittel.

Einzelne Schienen sind schon mehr als 120 Jahre alt

Die Bahnstrecke Senden-Weißenhorn wurde vor zehn Jahren reaktiviert, wobei seinerzeit hauptsächlich notwendige Maßnahmen ausgeführt wurden. Diese Entscheidung war unter anderem auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, da die Reaktivierung sonst nicht finanzier- und umsetzbar gewesen wäre. Die Strecke erfuhr eine Erneuerung, um den Anforderungen für den Personenverkehr gerecht zu werden, wodurch auch die Möglichkeit geschaffen wurde, dass die Strecke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde befahren werden kann.

Um den stetig wachsenden Betrieb zu unterstützen, steht nun eine umfassende Sanierung an. Die Schienen und Schwellen, die größtenteils seit der Reaktivierung unverändert blieben, zeigen nach Angaben der SWU zehn Jahre nach Wiederaufnahme des Betriebs deutliche Abnutzungserscheinungen. Einzelne Schienen sind bereits seit mehr 120 Jahren auf der Strecke im Einsatz. Insbesondere die Stahlschwellen weisen Risse auf, was deren Austausch entlang der 9,2 Kilometer langen Strecke - gemessen von Anschlussgrenze bei Senden bis zur Einfahrt in den Bahnhof Weißenhorn - erfordert.

Die Sanierungsarbeiten umfassen den Austausch von 14.000 Metern Langschienen, wobei 160 Schweißungen mittels des Thermitschweißverfahrens ausgeführt werden. Es werden 13.000 Stahl- durch Betonschwellen ersetzt und etwa 2500 Tonnen Gleisschotter ergänzt. Im Zuge der Bauarbeiten werden sechs von neun Bahnübergängen ausgebaut und daher kurzzeitig gesperrt.

Ein spezieller Umbauzug wird auf der Strecke nach Weißenhorn eingesetzt

Um die Arbeiten so effizient wie möglich umzusetzen, wird ein spezieller Umbauzug eingesetzt. Dieser ermöglicht den schnellen Austausch von Schwellen und Schienen. "Die umfassenden Vorbereitungen für den Einsatz des Umbauzugs sind essenziell, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten", teilen die Stadtwerke mit. Die eigentlichen Arbeiten mit dem Umbauzug werden etwa eine Woche dauern und in der Kalenderwoche 37, also von 11. bis 17. September, stattfinden. In den Abschnitten, in denen der Umbauzug nicht arbeiten kann, erfolgen konventionelle Baggerarbeiten.

Wegen der Bauarbeiten fahren nach Angaben der Deutschen Bahn im Zeitraum von Montag, 4. September, 4 Uhr, bis Montag, 9. Oktober, 0.15 Uhr, Ersatzbusse zwischen Weißenhorn und Neu-Ulm. Die Züge der Linie RS71 fallen zwischen Senden und Weißenhorn aus. In den Nächten Freitag/Samstag, 8./9. September, bis Sonntag/Montag, 10./11. September, fahren auch keine Züge der Linie am Ulmer Hauptbahnhof ab. Dann verkehren Ersatzbusse zwischen Ulm Hauptbahnhof und Weißenhorn. Die Bahn weist darauf hin, dass die Fahrzeiten der Busse vom Zugverkehr abweichen. (AZ)