Feuerwehr Wullenstetten: 150 Jahre im Dienst der Gemeinschaft und Kameradschaft

Plus Die Feuerwehr Wullenstetten feiert ihr Jubiläum mit einem kurzweiligen Abend, der die Brücke von 1874 bis heute schlägt. Auch Gäste aus Brandenburg sind dabei.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wullenstetten, das sollte gebührend gefeiert werden. Und das taten die Feuerwehrmänner und -frauen am Freitagabend im fast voll besetzten Sendener Bürgerhaus auch. Mit vielen Gästen von anderen Feuerwehren aus der Umgebung, vor allem aber mit Angehörigen der Patenfeuerwehr Reutti, die eine schöne Fahne zum Jubiläum überbrachte, sowie der Partnerfeuerwehr aus Kroppen, einer kleinen Gemeinde im Süden Brandenburgs, nördlich von Dresden gelegen. Aber auch Gäste aus der Politik wie Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf oder der Chef der Vereinsgemeinschaft, Josef Ölberger, um nur sie zu nennen, ließen es sich nicht nehmen, der Wullenstetter Wehr zu gratulieren und deren Bedeutung zu würdigen.

Markus Görtler führte launig und auf gut Schwäbisch durchs Programm. Für die Abordnung aus Kroppen musste schon einmal eine Übersetzung ins Hochdeutsche her. Grußworte, Lobeshymnen und Ausblicke gab es, dazwischen spielte die Kapelle Harmonia Wullenstetten insbesondere volkstümliche Musik. Die Stimmung auf der Bühne war ebenso bestens wie in den Reihen der Besucherinnen und Besucher. Sie wurde nur kurz unterbrochen, als es – typisch oder gar zum Hohn – einen Alarm gab und einige Feuerwehrleute der Wehren aus Senden und Aufheim eilig ausrücken mussten.