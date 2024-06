Landkreis Neu-Ulm

Europawahl 2024: So können blinde Menschen ihr Kreuzchen machen

Plus Wahlschablonen sollen blinden und sehbehinderten Menschen die selbstbestimmte Teilhabe am demokratischen Prozess ermöglichen. Das klappt allerdings nur bedingt.

Von Sophia Krotter

Rund 80 Zentimeter lang ist der Stimmzettel für die Europawahl am 9. Juni. Entsprechend groß ist deshalb auch die Wahlschablone, die blinden und sehbehinderten Menschen eine geheime Wahl ermöglichen soll. In der Theorie sind sie durch das Hilfsmittel nicht mehr auf die Unterstützung einer Hilfsperson angewiesen – ganz ohne fremde Hilfe gestaltet sich die Anwendung der Schablone in der Praxis aber schwierig.

Die Wahlschablone kann bundesweit beantragt werden

Konzipiert hat die Wahlschablone der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), und zwar im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Die Landesverbände, wie zum Beispiel der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB), sind zuständig für die Verteilung. Mitglieder bekommen die Unterlagen automatisch, alle anderen wahlberechtigten blinden und sehbehinderten Personen können sie kostenlos bestellen.

