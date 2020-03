18.03.2020

1030 Meter Aufstieg

Erst schinden, dann die Fahrt genießen: So lief das Daumenrennen

Das schon zur Tradition gewordene Skitourenrennen zum Großen Daumen im Hintersteinertal konnte trotz widriger Bedingungen durchgeführt werden. Das von der Jungmannschaft der Alpenvereinssektion Illertissen organisierte Skitourenrennen ist mittlerweile eines der ältesten im ganzen Allgäu.

Bei dichtem Schneefall, schlechter Sicht und heftigem Wind gingen 19 Skitourengeher und zwei Schneeschuhgeher an den Start. Diesmal wurde an der Engeratsgundalpe auf 1150 Metern Höhe gestartet. Die am Morgen angelegte Aufstiegsspur war schon wieder zugeschneit und verweht. So musste der Erste wieder Spuren. Die Zeitmessung wurde im Gipfelhang bei 2180 Metern durchgeführt, da hier keine Sicht mehr war. Hier wurde gewartet, bis alle Teilnehmer ankamen, um dann noch gemeinsam bis zum Daumengipfel auf 2280 Meter zu steigen.

Hier nahmen die Teilnehmer schnell die Felle herunter, das Gipfelbild wurde geschossen und schon ging es wieder nach unten. Die Abfahrt entwickelte sich dann noch zu einem Genuss, da sich die Sicht verbesserte. Unverspurte Hänge bei 30 Zentimetern Pulverschnee war die Entschädigung für den harten Aufstieg. Auf der Schwarzenberghütte wurde dann am Abend die Siegerehrung durchgeführt. Für 1030 Höhenmeter Aufstieg wurden folgende Sieger gekürt: Bei den Mädchen gewann Veronika Kögel in 1:39 Stunden, bei den Aktiven gewann Markus Schropp. Er brauchte 1:25 Stunden für den Aufstieg. (az)

Themen folgen