00:01 Uhr

Blausteins langer Weg in Liga drei

Beim Gegner ist der Trainer der Star

Es könnte eine lange Reise werden in die dritte Liga und die beginnt für die Handballer des TSV Blaustein am Samstag (20 Uhr) mit dem Relegations-Heimspiel gegen Bad Neustadt. Eine Woche später treten die Blausteiner in Unterfranken an und selbst wenn sie am bayerischen Meister scheitern sollten, sind sie noch längst nicht draußen aus dem Aufstiegsrennen. Die Verlierer der sechs Relegationsspiele ermitteln anschließend in zwei Dreiergruppen vier weitere Drittligisten.

Dass sich die Blausteiner diesem Prozedere stellen müssen, ist zumindest nicht auszuschließen. Der HSC Bad Neustadt hat bisher eine fast perfekte Saison gespielt und seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die erste und einzige Niederlage setzte es erst, als die Meisterschaft bereits eingetütet war.

Bekanntester Mann bei den Unterfranken ist der Trainer: Chrischa Hannawald ist in Illertissen geboren, er hat früher in Vöhringen gelebt, aber nie für den SCV gespielt. Stattdessen war er in der Bundesliga Torhüter unter anderem bei Tusem Essen und dem TV Großwallstadt. Zudem stehen für Hannawald 19 Einsätze für die Nationalmannschaft zu Buche, 2002 hat er mit Deutschland EM-Silber geholt. (az)

Themen Folgen