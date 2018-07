Bundesligist mit hängender Zunge

19.07.2018

Der FV Illertissen erkämpft gegen den VfB Stuttgart vor einer tollen Kulisse ein verdientes Unentschieden. Vor allem einer der Profis erlebt einen schwarzen Tag

Von Pit Meier

Schöner hätte dieser Abend für den FV Illertissen gar nicht verlaufen können: Mehr als 3000 Zuschauer bei idealem Fußballwetter im Vöhlinstadion, mit dem VfB Stuttgart ein überaus attraktiver Gegner, beste Unterhaltung dank der sechs Treffer und dann noch ein verdienter 3:3-Achtungserfolg des bayerischen Regionalligisten gegen den schwäbischen Bundesligisten. Der war mit Ausnahme der WM-Fahrer Mario Gomez und Benjamin Pavard mit allen Stars angereist und er brauchte trotzdem einen fragwürdigen Foulelfmeter sechs Minuten vor Schluss, um eine richtige Blamage zu verhindern.

Zu den Stuttgarter Promis gehört Ron-Robert Zieler. Der hat sechs Länderspiele für Deutschland gemacht, er stand in Illertissen eine Halbzeit lang im Kasten des VfB und er bekam nicht einen Ball zu halten. Einen derart schwarzen Tag hat Zieler vermutlich nicht mehr erlebt, seit er vor sieben Jahren als Nationaltorhüter beim 3:3 in Kiew gegen die Ukraine ebenfalls drei Tore in einer Halbzeit kassiert hat. Wobei es für ihn im Testspiel gegen Illertissen auch nichts zu halten gab, denn die Treffer durch einen Lupfer von Felix Schröter (15.), nach einem Solo von Armin Rausch (26.) und von Burak Coban, der auf dem Weg zum zwischenzeitlichen 3:1 (34.) auch den 31-fachen Nationalspieler Holger Badstuber vernaschte, waren wunderschön heraus gespielt. Nicolas Gonzales (30., 39.) verkürzte zwei Mal für die Stuttgarter, die trotzdem gerade in Halbzeit eins eine ganze Menge schuldig blieben.

Zur Pause wechselte der VfB fast komplett durch und Illertissen auf mehreren Positionen, ganz konnte der Regionalligist in der Folge vor allem im Spiel nach vorne an seine Leistung in Halbzeit eins nicht mehr anknüpfen. Aber der FVI verteidigte seine Führung leidenschaftlich und die Stuttgarter Bemühungen waren von wenig Kreativität geprägt. Ein von Daniel Didavi verwandelter und an ihm selbst verschuldeter Foulelfer sorgte schließlich dafür, dass der Bundesligist wenigstens mit einem blauen Auge die Heimreise antrat. Seine vielen in weiße Leibchen mit dem roten Brustring gewandeten Anhänger im Vöhlinstadion waren dennoch wenig begeistert von der Vorstellung ihrer Mannschaft.

In Illertissen durfte man sich unterdessen über das Kompliment eines Bundesligatrainers freuen. Tayfun Korkut sagte: „Wir haben gegen eine gut organisierte und bissige Mannschaft gespielt.“

