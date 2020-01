vor 2 Min.

Das sind die Vöhringer Schützen

Sieben Sportler gehören zum Team

Sieben Schützen stehen Pfeil Vöhringen für den Heimwettkampf zur Verfügung. Berechtigt ist pro Team ein ausländischer Starter und für Vöhringen ist das die Inderin Elavenil Valarivan.

Gesetzt. In der ersten Saison für Vöhringen. Studentin. Hobbys: Lesen, Badminton. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: 1. Platz beim Weltcup in Rio de Janeiro (2019), 1. Platz beim ISSF-Junioren-Weltcup in Suhl (2019), 1. Platz beim ISSF-Junioren-Weltcup in Sydney (2018), 2. Platz bei der Weltmeisterschaft in Changwon (2018), Weltranglistenerste Ende 2019.

Gesetzt. In der neunten Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Verwaltungsangestellte. Hobbys: Familie, Schießen. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: Mehrfache Top-Ten-Platzierungen bei deutschen und bayerischen Meisterschaften, 1. Platz IWK Berlin (2017), 1. Platz Bundesliga Süd mit dem Team (2017/2018), 3. Platz Bundesligafinale mit dem Team (2017/2018).

Gesetzt. In der 13. Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Kunststofftechniker. Hobbys: Schießen, Sport. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: 7. Platz bei der deutschen Meisterschaft 2019, weitere Top-Ten-Platzierungen bei deutschen und bayerischen Meisterschaften, 1. Platz Bundesliga Süd mit dem Team (2017/2018), 3. Platz Bundesligafinale mit dem Team (2017/2018).

In der fünften Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Industriemeister für Printmedien. Hobbys: Familie, Schießen, Grillen. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: 3. Platz bei der deutschen Meisterschaft 2019, weitere Top-Ten-Platzierungen bei deutschen und bayerischen Meisterschaften, 3. Platz IWK Berlin (2017), 1. Platz Bundesliga Süd mit dem Team (2017/2018), 3. Platz Bundesligafinale mit dem Team (2017/2018).

In der dritten Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Studentin. Hobbys: Schießen, Reiten. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: Mitglied Nationalkader (auch Kleinkaliber), 13. Platz bei der deutschen Meisterschaft 2019, 1. Platz Bundesliga Süd mit dem Team (2017/2018), 3. Platz Bundesligafinale mit dem Team (2017/2018).

In der ersten Saison für den SV Pfeil Vöhringen. Schülerin. Hobby: Tanzen. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: 3. Platz deutsche Meisterschaft 2018, 6. Platz deutsche Meisterschaft 2019, 2. Platz IWK Berlin 2018.

In der achten Saison für den SV Pfeil Vöhringen. IT-Administrator. Hobbys: Radfahren, Joggen. Wichtigste Erfolge mit dem Luftgewehr: 16. Platz bei der deutschen Meisterschaft 2019, 1. Platz Bundesliga Süd mit dem Team (2017/2018), 3. Platz Bundesligafinale mit dem Team (2017/2018).

In der siebten Saison beim SV Pfeil Vöhringen. Sportdirektor bei Carl Walther. Hobbys: Familie, Schwimmen. Mehrfache Podiumsplätze bei Weltcups, Welt- und Europameisterschaften, zweifacher Weltrekordhalter. (kümm)

