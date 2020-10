vor 19 Min.

Der Aufsteiger im Aufwind

Ingstetten/Schießen gewinnt gegen Obenhausen

Der sechste Spieltag der Fußball-Bezirksliga wurde unter anderem durch eine Corona-Absage zerfleddert. Aus Bermaringen wurde ein positiver Test gemeldet, die Partie gegen den TSV Langenau fand folgerichtig nicht statt.

Bereits am Samstag entschied die SGM Ingstetten/Schießen das Derby gegen den TSV Obenhausen mit 3:1 für sich und unterstrich den Aufwärtstrend. Obenhausen sieht kniffligen Zeiten entgegen. Gleiches könnte für den FC Burlafingen gelten, der gegen den FC Hüttisheim nicht über ein dünnes 1:1 hinauskam. Der SV Thalfingen trotzte Türkgücü Ulm ein 2:2 ab und ist weiterhin ungeschlagen.

SGM Ingstetten/Schießen – TSV Obenhausen 3:1 (1:0). Die Hausherren traten sehr kampfeslustig auf und zogen so den Gästen den Zahn. Fabian Span traf mit einem Heber aus großer Distanz zur Führung (22.). Jan Freybott gelang mit einem abgefälschten Schuss zunächst noch der Ausgleich (65.), bevor Tim Elser (75.) und Michael Harder (87.) die Verhältnisse zurechtrückten.

FC Blaubeuren – TSV Blaubeuren 2:1 (2:0). Dario Tomic (10.) und Daniel Fernandes (32.) trafen für die Gastgeber im Stadtderby. Nach dem Anschlusstreffer von Josef Gauss (83.) wurde die Schlussphase aus Sicht der Hausherren noch einmal unnötig spannend.

SV Thalfingen – SC Türkgücü Ulm 2:2 (1:1). Sascha Götz schoss den SV Thalfingen zwar in Front (10.), ansonsten hatte der Gastgeber zunächst wenig zu bestellen. Berkkan Celik glich per Elfmeter (45.) zum für Thalfingen schmeichelhaften Pausenstand aus. Erst ab der 60. Minute kamen die Hausherren besser in Spiel, fingen sich dann aber prompt einen Konter ein. Fatajo Ousman stellte auf 1:2 (71.). Thalfingen blieb jedoch unbeeindruckt und drängte auf den erneuten Ausgleich. Julian Mayer zeichnete per Foulelfmeter für den Endstand verantwortlich (83.).

SC Staig - SV Jungingen 1:1 (0:1). Staig bestimmte vor der Pause klar das Geschehen, geriet aber unglücklich in Rückstand. Marco Wind traf für die Gäste (19.). Auch nach dem Wechsel blieben die Hausherren tonangebend und trafen durch Manuel Kohn schnell zum Ausgleich (51.).

FC Burlafingen – FC Hüttisheim 1:1 (1:0). Hüttisheim rührte vom Anpfiff weg Stahlbeton an und überforderte damit die Burlafinger. Abgesehen vom 1:0 durch Marcin Czerwinski (6.), der einen frühen Torwartfehler nutzen konnte, fanden die Einheimischen viel zu selten brauchbare Lösungen. Am Ende war es eigentlich nur logisch, dass Hüttisheim in der 88. Minute einen seiner wenigen Vorstöße zum Ausgleich nutzte. Christian Haller traf.

Srbija Ulm – TSG Söflingen 5:0 (4:0). Srbija legte los wie die Feuerwehr und ließ der TSG nicht den Hauch einer Chance. Nenad Duric (15.), Marko Vujcic (23., 36.) und Nenad Ilic (24.) entschieden die Partie schon vor der Pause. Mit dem einsetzenden Regen in der zweiten Hälfte nahmen die Serben den Fuß merklich vom Gas. Das hinderte sie allerdings nicht, in der Schlussminute durch Mario Divkovic das Resultat weiter auszubauen. (mis)

