vor 12 Min.

Der erste Härtetest in fremder Halle

Academy gegen Hanau mit Jönke

Nach zwei Heimsiegen tritt die Basketball-Mannschaft der Orange-Academy erstmals in der neuen Saison in der Pro B auswärts an. Die jungen Ulmer gastieren am Sonntag (18 Uhr) bei den runderneuerten White Wings Hanau.

Ebenso wie die Ulmer befand sich auch das Team des neuen Hanau-Trainers Kamil Piechucki bereits in zweiwöchiger Quarantäne, da es einige positive Corone-Fälle innerhalb der Mannschaft gegeben hatte. Während Ulm anschließend mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist, kassierte Hanau zwei Niederlagen – zuletzt eine knappe 83:88-Pleite gegen Speyer in der Verlängerung. Der Ulmer Trainer Anton Gavel warnt: „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die extrem motiviert sein wird, den ersten Saisonsieg einzufahren. Hanau wird alles geben und wir müssen dem gegnerischen Druck standhalten.“

Der 36-Jährige will mit seinen Nachwuchstalenten die Siegesserie fortführen und dabei auch an einen Trend aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. „Mir ist es generell wichtiger, wie wir bei Auswärtsspielen auftreten“, sagt Gavel, dessen Mannschaft vergangenes Jahr sechs der insgesamt zehn Saisonsiege in der Fremde feierte. Da die offensiven Werte, wie die Trefferquoten aus dem Zweier- oder Dreierbereich, bei beiden Teams ähnlich sind, wird es gegen Hanau vor allem auf die Leistung in der Verteidigung ankommen. Das weiß auch Ulms Gavel: „Um in Hanau bestehen zu können, müssen wir vor allem in der Defensive eine Schippe draufpacken.“

Unter den vier aus der vergangenen Saison übrig gebliebenen Hanauer Spielern befindet sich auch Till-Joscha Jönke, der aktuell bester Werfer der Hessen ist. Jönke spielte schon für Weißenhorn, er trug von 2012 bis 2014 das orangene Trikot von Ratiopharm Ulm und schnürte anschließend seine Basketballschuhe für Tübingen in der Basketball-Bundesliga. (az)

