Derek Willis gibt Tipps

Ulm trifft im Pokal-Viertelfinale auf sein altes Team BG Göttingen

Von Gideon Ötinger

Für das Pokalspiel der Ulmer Basketballer am Samstag (20.30 Uhr) zu Hause gegen Göttingen hat die deutsche Basketballwelt, die den Anglizismen wahrlich nicht abgeneigt ist, einen Ausdruck: „Do-or-die-game“, also ein „Tu-es-oder-stirb-Spiel“. Um Tod oder Leben geht es glücklicherweise nicht, dafür aber darum, im Pokal zu bleiben und ins Halbfinale einzuziehen. Eine Niederlage bedeutet das Ausscheiden, und so hat Ulms Trainer Jaka Lakovic durchaus recht, wenn er von der „großen Wichtigkeit“ des Spiels spricht. Seinen Spielern sei jedenfalls bewusst, dass sie sich am Samstag reinhängen müssen.

Zuletzt hat das ja nicht richtig funktioniert. Im Eurocup hagelte es am Mittwoch eine in der Höhe zwar überschaubare Niederlage gegen Monaco, spielerisch war das, was die Ulmer zeigten, aber arg limitiert. Lakovic ärgerte das am Freitag auf einer Pressekonferenz immer noch, obwohl die Partie sportlich für die bereits ausgeschiedenen Ulmer irrelevant war: „Selbst, wenn ein Spiel nicht viel bedeutet, müssen die Spieler gut spielen und sich präsentieren. Das haben sie am Mittwoch nicht gemacht.“ Im Pokal haben sie die Chance, es besser zu machen.

Eine große Hilfe könnte dabei Derek Willis sein. Er war vor der Saison von Göttingen nach Ulm gewechselt und hat seinem Trainer ein paar Details über sein altes Team verraten: „Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Seine Einsichten können uns schon etwas helfen.“ Allerdings gibt es im Kader der Niedersachsen seit Kurzem eine neue Variable: Die BG verpflichtete Alex Ruoff, der damit zu seinem alten Team zurückkehrte. Lakovic bleibt trotz Ruoffs Klasse aber gelassen: „Er hat eine große Qualität, aber ich glaube nicht, dass sich Göttingens Spiel dadurch dramatisch verändern wird.“

Im Spiel gegen Monaco stand erstmals nach langer Pause wieder Tyler Harvey für Ulm auf dem Feld. Ob er auch gegen Göttingen spielen wird, ist noch unklar.

Auf dem Internet-Ticketportal der Ulmer gibt es noch Restkarten.

