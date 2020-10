vor 20 Min.

Die Richtung stimmt

Im bayerischen Fußball ist die Zahl der Absagen gesunken

Es vergeht kein Wochenende ohne Absage von Fußballspielen im Amateurbereich wegen nachgewiesener Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen bei Spielern oder in deren Umfeld. Am vergangenen Sonntag fiel etwa die Partie in der Bezirksliga zwischen dem TSV Blaubeuren und dem SV Thalfingen aus, am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr sollte eigentlich das Spiel Thalfingen gegen Tiefenbach nachgeholt werden. Aber auch dieser Termin wackelt dem Vernehmen nach, weil das Testergebnis des betroffenen Thalfinger Spielers auf sich warten lässt.

Aber zumindest die Tendenz stimmt zuversichtlich. Für den württembergischen Fußball-Verband und damit den Bezirk Donau/Iller gibt es zwar keine Statistik, aber der bayerische Verband (BFV) hat jetzt interessante Zahlen bekannt gegeben. Die sind das dritte Wochenende nacheinander bei den pandemiebedingten Absagen deutlich gesunken. Bayernweit gingen am vergangenen Spieltag, dem dritten nach dem Re-Start am 19. September, insgesamt 7939 Partien problemlos über die Bühne, 733 Partien oder knapp 8,5 Prozent mussten im Vorfeld aufgrund von nachgewiesenen Corona-Fällen, Quarantänemaßnahmen oder lokalen Spielverboten verlegt werden. Eine Woche zuvor waren es noch knapp 14 Prozent gewesen. BFV-Präsident Rainer Koch sagte dazu: „Das sind absolut erfreuliche Zahlen.“

Beim bayerischen Verband ist man deswegen unverändert davon überzeugt, dass die Fortsetzung des Spielbetriebs richtig war. Die Einschätzung von Koch: „Die Alternative ist in meinen Augen keine, denn das würde das komplette Einstellen des Breitensports bis zu dem Zeitpunkt nach sich ziehen, an dem wir Corona im Griff haben. Wann das ist, weiß heute schließlich niemand.“ (az/pim)

