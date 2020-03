03.03.2020

Die Spatzen gegen die beste Defensive

Steinbach kommt zum Flutlichtspiel

15 Gegentore hat der TSV Steinbach Haiger bisher in der laufenden Saison der Fußball-Regionalliga Südwest kassiert – der Ligabestwert, mit dem sich die Ulmer Spatzen am Dienstag (18.30 Uhr) konfrontiert sehen. Dann steigt im Ulmer Donaustadion die Begegnung, die eigentlich am vergangenen Samstag hätte stattfinden sollen, wegen der Platzbedingungen aber verschoben wurde.

Spatzen-Trainer Holger Bachthaler lobt die „hohe Qualität“ der Steinbacher, die auf Rang drei zusammen mit den zweitplatzierten Elversbergern in der Verfolgung des FC Saarbrücken stecken. Mit zehn Punkten Rückstand ist das allerdings kein leichtes Unterfangen. Bachthaler sieht das Team von Trainer Adrian Alipour als ausgeglichene Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv Qualitäten hat. Dass sie bisher so wenig Gegentore hinnehmen musste, liegt laut Bachthaler auch an den starken Innenverteidigern Benjamin Kirchhoff und David Haider Al-Azzawe, „zwei top Innenverteidiger“. Dass den Spatzen ihr Defensivmann und Kapitän Florian Krebs wieder zur Verfügung stehen wird, ist durch die Spielverschiebung wahrscheinlicher geworden. Er hatte so mehr Zeit, sich von seinen Rückenbeschwerden zu erholen und trainierte seit vergangener Woche schon wieder mit dem Team. Einem Einsatz wird wohl wenig entgegenstehen, wie auch dem von Lennart Stoll, der zuletzt mit Knieproblemen pausieren musste. Fehlen wird dafür wie berichtet Ardian Morina, der wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen muss.

In der Partie kann es zum Wiedersehen mit dem Ex-Ulmer Tino Bradara kommen. (gioe)

