vor 41 Min.

Die Tür zum Klassenerhalt steht weit offen

Neu-Ulm erwartet desolaten Gegner

Rein rechnerisch braucht der TSV Neu-Ulm im letzten Saisonspiel gegen Nafi Stuttgart (Sa. 17 Uhr) noch einen Punkt, um den Klassenerhalt in der württembergischen Fußball-Landesliga endgültig perfekt zu machen. Selbst im Fall einer Niederlage würde vermutlich das deutlich bessere Torverhältnis für den Aufsteiger sprechen, aber damit beschäftigt sich niemand in Neu-Ulm. Trainer Ünal Demirkiran versichert: „Wir spielen auf Sieg, denn wir wollen unsere starke Rückrunde erfolgreich abschließen.“ Was gegen eine Stuttgarter Mannschaft in der desolaten Verfassung dieses Jahres kein großes Problem darstellen sollte. Bei Nafi hat sich eine Reihe von Spielern verabschiedet, es wird dem Vernehmen nach kaum noch trainiert und nach der Winterpause hat Stuttgart mit Ausnahme des Spiels gegen den Absteiger Blaustein alles verloren.

Für den TSV Buch geht es im letzten Heimspiel (Sa. 17 Uhr) gegen den sicheren Tabellenzweiten und Relegations-Teilnehmer SV Bonlanden ebenso wie für den Gegner um praktisch nichts mehr. Aber am Abend trifft sich die Mannschaft zu einem Abschlusstreffen und ein Erfolg wäre natürlich gut für die Stimmung. Trainer Harry Haug denkt außerdem an die Fans des TSV Buch: „Denen wollen wir im letzten Spiel schon noch einmal etwas bieten.“ (pim)

