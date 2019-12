vor 43 Min.

Die heißeste Mannschaft der Pro B

Elchingen kann seine stolze Serie ausbauen

Sieben Siege in Serie, zuletzt zwei nacheinander gegen den härtesten Konkurrenten Würzburg – die Elchinger Scanplus-Baskets haben in den vergangenen Wochen ein Zeichen dafür gesetzt, dass der Meister der vorletzten Saison auch diesmal einer der heißesten Anwärter auf den Titel in der Pro B ist. Im letzten Spiel des Jahres wird der Tabellenführer am Samstag um 19 Uhr in der heimischen Brühlhalle gegen Frankfurt seine stolze Serie vermutlich ausbauen.

Das Farmteam der Frankfurter Skyliners hat schließlich zuletzt viermal nacheinander verloren, die Elche gewannen zudem schon das Hinspiel deutlich mit 84:64. Vor allem Lamar Mallory war damals von Frankfurt nicht zu stoppen. Der Amerikaner kam mit einer tollen Quote von zehn Treffern bei 13 Würfen aus dem Feld auf 27 Punkte, zudem schnappte er sich zehn Rebounds.

Zusätzliche Schützenhilfe könnte den Elchingern die junge Mannschaft der Ulmer Orange-Academy leisten, denn die gastiert am Sonntag (18 Uhr) in Würzburg. Dort muss sie sich allerdings gewaltiger Offensiv-Power erwehren. Die Schützlinge des Würzburger Trainers Eric Detlev haben trotz der zwei Niederlagen gegen die Scanplus-Baskets immer noch die mit mehr als 56 Prozent beste Feldwurfquote der Liga vorzuweisen, außerdem die zweitbeste Dreierquote (37 Prozent) und die meisten Punkte pro Spiel (90,5). Zudem führt ihr Amerikaner Cameron Hunt mit 22 Punkten pro Spiel den besten Werfer der gesamten Liga. Durchaus möglich ist auch der Einsatz des Doppellizenzlers Joshua Obiesie, da die Würzburger Bundesligamannschaft bereits am Freitag spielt.

Im Hinspiel Ende September setzten sich die Würzburger am Kuhberg auch ohne Obiesie knapp mit 60:56 durch. „Wir haben viel zu oft das Eins-gegen-Eins gesucht und im gesamten Spiel nur acht Assists verteilt“, analysiert der Ulmer Trainer Anton Gavel im Rückblick. Zum Verhängnis wurde den jungen Ulmern aber vor allem ihre Freiwurfschwäche. Nur elf der 24 Versuche fanden im September gegen Würzburg ihr Ziel. (az)

