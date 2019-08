17.08.2019

Die nächste schwere Aufgabe wartet

Spatzen fahren zum TSV Steinbach Haiger

Nachdem es der SSV Ulm 1846 Fuball in der Regionalliga Südwest schon mit harten Gegnern wie den Kickers Offenbach (0:2) und dem SV Elversberg (1:2) zu tun bekommen hatte, steht am heutigen Samstag (14 Uhr) mit dem Gastgeber TSV Steinbach Haiger das nächste schwere Kaliber an der jungen Saison an. Der TSV zählt zu den Topmannschaften und hat von seinen vier Saisonspielen nur eines verloren – gegen den FC Saarbrücken.

14 neue Spieler haben die Steinbacher von Trainer Adrian Alipour in der Sommerpause um sich geschart. Unter ihnen sind mit Michael Schüler, Raphael Koczor und Sören Eisenmann gleich drei Akteure vom Drittligisten Jena. Auch Philipp Hanke aus der Reserve des Bundesligisten Borussia Dortmund gehört zu den Neuzugängen. Nicht zu vergessen Tino Bradara, der in der vergangenen Saison noch das Ulmer Trikot getragen hatte, gegen seinen alten Verein aber wohl nicht auflaufen wird. Er ist noch verletzt.

Der SSV fährt mit einem Sieg im Rücken nach Hessen, gegen den FK Pirmasens gewann die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler am Mittwochabend mit 2:0. Es war der erste Saisonsieg der Spatzen im dritten Ligaspiel. Allerdings ist Pirmasens, anders als Steinbach, kein Team für die vorderen Plätze. Für die schwere Aufgabe kann Bachthaler aus den Vollen schöpfen. Nur Haris Hyseni fehlt weiterhin. (gioe)

Themen Folgen