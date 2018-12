Drittes Viertel wird zu einer Katastrophe

24.12.2018

Elchinger Niederlage statt eines Neustarts

Einen Neustart stellt man sich ganz anders vor: In Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Pero Vucica verloren die Elchinger Scanplus-Baskets unter dessen Nachfolger Boris Kurtovic bei den Schwenninger Panthers mit 67:80 und das Ergebnis schmeichelt dem amtierenden Meister der Pro B sogar noch.

Die statistischen Werte der Elchinger Mannschaft sind bescheiden: Nur fünf Treffer bei 27 Versuchen von jenseits der Dreierlinie und damit eine Quote von nicht einmal 20 Prozent. Dazu lediglich 16 Punkte von der Freiwurflinie bei 28 Würfen, nur neun direkte Korbvorlagen und 21 Ballverluste. Individuell war Jere Vucica besonders schlecht drauf. Der Kroate traf nur einen einzigen seiner acht Versuche aus dem Feld. Geradezu rekordverdächtig ist das Ergebnis des dritten Viertels, das die Panthers mit sage und schreibe 35:5 für sich entschieden. Deren Star brachten die Elchinger nie auch nur ansatzweise unter Kontrolle. Rasheed Moore versenkte zehn Dreier und kam insgesamt auf 37 Punkte.

Ohne die verletzten Marin Petric und Calvin Oldham kam der amtierende Meister in der Offensive nur ganz schwer in die Gänge. Nach dem Ende des ersten Viertels hieß es 20:10 für Schwenningen, alle Elchinger Punkte in diesem Spielabschnitt erzielten Brian Butler und Kristian Kuhn. Anschließend konnten die Gäste immerhin verkürzen und beim Stand von 32:30 für die Panthers war die Partie zur großen Pause noch völlig offen.

Aber dann folgte eben dieses Elchinger Katastrophen-Viertel, das Schwenningen gleich mal mit einem 13:0-Lauf eröffnete. Die Gäste trafen in diesem Spielabschnitt keinen einzigen ihrer Würfe aus dem Feld und kamen lediglich zu fünf Pünktchen von der Freiwurflinie. Bei einer Schwenninger 67:35-Führung war das Spiel natürlich entschieden, auch wenn die Elche im Schlussviertel noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben durften. Letztlich reichte es aber nach dem 85:74-Sieg im Hinspiel auch nicht zum direkten Vergleich. Aber der sollte die kleinste Sorge der Scanplus-Baskets sein. Spätestens seit Samstag geht es nur noch darum, überhaupt die Play-offs zu erreichen. (pim/az)

Beste Elchinger Werfer: Butler (17), Alispahic (17), Jurica (10).

